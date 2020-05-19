Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали

19 Май 2020 2020-05-19T16:26:51+03:00

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На совещании по поводу социальных выплат 19 мая президент Владимир Путин сообщил, что такие ресурсы для поддержки в стране еще никогда не использовали, как сейчас во время пандемии.

Напомним, помощь от государства получает бизнес - пострадавшим компаниям дали отсрочку по уплате налогов, им безвозмездно перечисляют средства на зарплаты сотрудникам, при условии сохранения штата, дают кредиты под минимальный процент. Право на финансовую поддержку получили врачи, семьи с детьми:

- Ничего подобного из того что мы делаем сейчас, мы раньше не делали никогда. И такие ресурсы поддержки не использовали. Слава Богу они у нас есть. Эти решения во многом являются уникальными. Нет ничего особенного, если при реализации нынешних решений есть сбои. Главное - вовремя на них реагировать,- сказал Владимир Путин.

Президент сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, что им обещали. В этом он призвал винить не главных врачей, а тех, кто недостаточно четко сформулировал приказ правительства о выплатах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779955" frameborder="0"></iframe> Путин: Ничего нет особенного, если где то происходят сбои. Главное - вовремя на них реагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU