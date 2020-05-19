Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках

19 Май 2020 2020-05-19T15:57:02+03:00

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В некоторых странах и городах, где вспышка коронавируса уже пошла на спад, люди стремятся, как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Причем, делают это всеми возможными способами.

В США, штате Мэриленд, власти приняли решение открыть бары и рестораны. Но меры предосторожности все еще никто не отменял. Так рыбный ресторан Fish Tales предоставляет гостям специальные приспособления - двухметровые автомобильные камеры, которые должны обеспечить социальную дистанцию.

Суть заключается в том, что устройство крепится на уровне пояса человека и устанавливается на раму с колесиками. Гости могут спокойно ходить, заказывать еду, наслаждаться атмосферой. Но подходить к кому-то ближе, чем на два метра, теперь физически невозможно. Таким образом владельцы помогают посетителям соблюдать социальную дистанцию, пишет Daily Mail.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779923" frameborder="0"></iframe> В рыбном ресторане помогают гостям сохранять социальную дистанцию при помощи автомобильных камер.

ИСТОЧНИК KP.RU