Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
В некоторых странах и городах, где вспышка коронавируса уже пошла на спад, люди стремятся, как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Причем, делают это всеми возможными способами.
В США, штате Мэриленд, власти приняли решение открыть бары и рестораны. Но меры предосторожности все еще никто не отменял. Так рыбный ресторан Fish Tales предоставляет гостям специальные приспособления - двухметровые автомобильные камеры, которые должны обеспечить социальную дистанцию.
Суть заключается в том, что устройство крепится на уровне пояса человека и устанавливается на раму с колесиками. Гости могут спокойно ходить, заказывать еду, наслаждаться атмосферой. Но подходить к кому-то ближе, чем на два метра, теперь физически невозможно. Таким образом владельцы помогают посетителям соблюдать социальную дистанцию, пишет Daily Mail.
В рыбном ресторане помогают гостям сохранять социальную дистанцию при помощи автомобильных камер.
ИСТОЧНИК KP.RU