2020-05-19T16:26:58+03:00
Звезды

Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой

После неосторожного высказывания телеведущей о домашнем насилии Маргарита первая высказался о резонансной ситуации
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой. Фото: страница Маргариты в соцсети "ВКонтакте"Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой. Фото: страница Маргариты в соцсети "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Россиянка Маргарита Грачева несколько лет назад серьезно пострадала от рук своего супруга. В настоящее время преступник отбывает заслуженный срок в тюремной камере, а Маргарита занимается деятельность, направленной на борьбу с домашним насилием в России.

После недавнего неосторожного высказывания телеведущей Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, женщина первая прокомментировала резонансную ситуацию. В отличие от критиков, Грачева постаралась понять и помочь Тодоренко, выразив надежду, что подобные высказывания – всего лишь неправильная трактовка мыслей и незнание масштабности проблемы. Поэтому Маргарита Грачева отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», надеясь, что та в ближайшее время прочитает ее и изменит свое мнение.

Оказалось, что после этого Тодоренко вышла на связь с Грачевой, от души поблагодарила ее и подарила ей свою статуэтку «Женщина года».

- Для меня эта награда ничего не значит. Я сразу писала, что статуэтка мне не нужна, и в шутку добавила, что лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает. Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года» и двух прекрасных костюмов панд!, - поделилась мать двоих детей на своей странице в Instagram.

Теперь Маргарита Грачева хочет сделать сюрприз своему сыну на день рождения, переодевшись в смешной костюм панды, который ей подарила телеведущая.

- Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю искренность поступков Регины Тодоренко, - добавила Грачева.

Регина Тодоренко отдала премию «Женщина года» Маргарите Грачевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рита Грачёва впервые встретилась с мужем, отрубившим ей руки

Дмитрий Грачёв попросил запретить журналистам его снимать: «не хочу, чтобы все знали подробности моей интимной жизни» (подробности)

Маргарита Грачева: Я собрала детей и уехала. 10 часов провела за рулем!

Женщина, которой муж отрубил руки, теперь живет в 700 километрах от родного Серпухова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа
Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%
112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков
Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат
Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом
Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Путин сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, о которых говорили на совещаниях