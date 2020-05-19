Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой

19 Май 2020 2020-05-19T16:26:58+03:00

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Россиянка Маргарита Грачева несколько лет назад серьезно пострадала от рук своего супруга. В настоящее время преступник отбывает заслуженный срок в тюремной камере, а Маргарита занимается деятельность, направленной на борьбу с домашним насилием в России.

После недавнего неосторожного высказывания телеведущей Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, женщина первая прокомментировала резонансную ситуацию. В отличие от критиков, Грачева постаралась понять и помочь Тодоренко, выразив надежду, что подобные высказывания – всего лишь неправильная трактовка мыслей и незнание масштабности проблемы. Поэтому Маргарита Грачева отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», надеясь, что та в ближайшее время прочитает ее и изменит свое мнение.

Оказалось, что после этого Тодоренко вышла на связь с Грачевой, от души поблагодарила ее и подарила ей свою статуэтку «Женщина года».

- Для меня эта награда ничего не значит. Я сразу писала, что статуэтка мне не нужна, и в шутку добавила, что лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает. Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года» и двух прекрасных костюмов панд!, - поделилась мать двоих детей на своей странице в Instagram.

Теперь Маргарита Грачева хочет сделать сюрприз своему сыну на день рождения, переодевшись в смешной костюм панды, который ей подарила телеведущая.

- Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю искренность поступков Регины Тодоренко, - добавила Грачева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779938" frameborder="0"></iframe> Регина Тодоренко отдала премию «Женщина года» Маргарите Грачевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU