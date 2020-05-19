Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Россиянка Маргарита Грачева несколько лет назад серьезно пострадала от рук своего супруга. В настоящее время преступник отбывает заслуженный срок в тюремной камере, а Маргарита занимается деятельность, направленной на борьбу с домашним насилием в России.
После недавнего неосторожного высказывания телеведущей Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, женщина первая прокомментировала резонансную ситуацию. В отличие от критиков, Грачева постаралась понять и помочь Тодоренко, выразив надежду, что подобные высказывания – всего лишь неправильная трактовка мыслей и незнание масштабности проблемы. Поэтому Маргарита Грачева отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», надеясь, что та в ближайшее время прочитает ее и изменит свое мнение.
Оказалось, что после этого Тодоренко вышла на связь с Грачевой, от души поблагодарила ее и подарила ей свою статуэтку «Женщина года».
- Для меня эта награда ничего не значит. Я сразу писала, что статуэтка мне не нужна, и в шутку добавила, что лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает. Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года» и двух прекрасных костюмов панд!, - поделилась мать двоих детей на своей странице в Instagram.
Теперь Маргарита Грачева хочет сделать сюрприз своему сыну на день рождения, переодевшись в смешной костюм панды, который ей подарила телеведущая.
- Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю искренность поступков Регины Тодоренко, - добавила Грачева.
Регина Тодоренко отдала премию «Женщина года» Маргарите Грачевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU