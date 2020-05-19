2020-05-19T17:14:36+03:00
В мире

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые считают, что в крови переболевших другой опасной болезнью, есть антитела
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые пытаются разгадать загадки нового коронавирусаУченые пытаются разгадать загадки нового коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые заявили, что есть категория людей, которым может быть не страшен коронавирус.

"Защита" от новой болезни уже есть у них в крови. Даже при отсутствии вакцины, и никогда не болея до этого коронавирусом, эти люди при контакте с инфицированным, могут выйти здоровыми.

Исследование американских и швейцарских ученых опубликовано в журнале Nature. Антитела к коронавирусу, согласно этой научной работе, есть у тех, кто переболел атипичной пневмонией в 2003 году.

- Антитела SARS-CoV-2 S есть из В-клеток памяти человека, которые переболили атипичной пневмонией в 2003 году,- сказано в исследовании. - Одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует псевдовирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV как а также подлинный SARS-CoV-2.

Их коллега из Германии утверждает, что антитела могут быть в крови у людей, переболевших другой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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