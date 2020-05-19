"Жутко много": Экономист оценил падение ВВП в России

19 Май 2020 2020-05-19T17:00:13+03:00

Как это скажется на нашей жизни, станет понятно во втором квартале этого года

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Экономист Сергей Хестанов заявил о том, что падение ВВП на треть, которое наблюдается сейчас, - это "жутко много". Для сравнение в 2008 году на пике кризиса падение составляло всего 7,9%. Однако, делать выводы о будущем экономики, исходя из этого одного показателя,нельзя:

- С другой стороны, для такого макроэкономического показателя, как ВВП, месяц – это слишком маленький срок. И погрешность измерения велика, и достаточно неоднозначно, как эти данные можно экстраполировать на весь год. Поэтому гораздо корректнее подождать завершения второго квартала, - объяснил Хестанов в эфире радио "Комсомольская правда".

Уже во втором квартале, по мнению эксперта, станет понятно, как и насколько падение ВВП отразится на нашей жизни.

Хестанов отметил, что большую часть ВВП России составляет крупный бизнес - добыча газа и нефти. Причем, основные металлургические предприятия, нефтехимия продолжают работать.

Однако эксперт добавил, что относительно небольшой вклад в ВВП (около 20%) вносит малый и средний бизнес. А этот сектор пострадал больше всего, и людям которые в нем работают, в ближайшее время придется нелегко.

Кроме того, Хестанов заявил, что на нынешний кризис наша экономика может отреагировать повышением инфляции. И это весьма вероятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU