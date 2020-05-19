Хакеры переключились с Трампа на Мадонну: компромат продадут любому за 1 млн долларов

19 Май 2020 2020-05-19T17:23:31+03:00

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Хакеры группы "REvil" переключились с президента Трампа на другую мишень. Они требуют 1 миллион долларов в течение недели с певицы Мадонны, но при этом готовы отдать ее персональные данные любому, кто заплатит указанную сумму. Пообещали выставить "лот" на аукцион.

- Мы готовимся выставить на аукцион данные Мадонны. Покупатель имеет право делать все, что считает нужным с этой информацией, - сказано в заявлении хакерской группы.

Секретные сведения хакеры, которые предположительно находятся в Восточной Европе, получили после взлома сервера юридической фирмы, клиентами которой были знаменитости. После они направили письма с требованием выкупа, в числе их потенциальных жертв оказался даже президент Трамп, на которого они накопали много "интересной информации". Это "грязное белье" обещали слить в Сеть, если глава Белого дома не перечислит им денег. Предупредили, что после публикации за такого кандидата вряд ли кто-то захочет голосовать на выборах в 2020 году.

- Заинтересованные люди связались с нами и согласились купить все данные о президенте США ... Мы довольны сделкой и держим свое слово,- приводит заявление группы Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU