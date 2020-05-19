2020-05-19T17:02:42+03:00
Общество

Эксперт объяснил, почему нельзя продавать спиртное до 21 года

Минздрав выступает за увеличение возраста ограничений
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, почему покупателям моложе 21 года нельзя продавать спиртноеЭксперт объяснил, почему покупателям моложе 21 года нельзя продавать спиртноеФото: Евгения ГУСЕВА
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Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков пояснил, почему предложение о повышении возраста продажи спиртного необходимо поддержать.

Причина в том, что молодые люди до 18 лет не до конца понимают все последствия алкоголизации, им кажется, что взрослые часто сгущают краски.

- Мозг человека в 18–20 лет еще продолжает формирование, поэтому критически важно, чтобы он в это время не потреблял алкоголь, иначе это отрицательно повлияет на его когнитивные способности, - комментирует Зыков «Известиям».

Из-за спиртного могут начаться проблемы в учебе и в дальнейшем алкоголь скажется на качестве жизни молодого человека.

Эксперт поддерживает инициативу Минздрава и напоминает, что законодательно установлены ограничения не только на алкоголь, но и на продажу оружия, управление пассажирским транспортом. Это сделано не для галочки, а чтобы человек успел повзрослеть, набраться опыта, научиться оценивать последствия того или иного поступка, сообщает Пятый канал.

- Сегодня человек дольше учится и взрослеет, поэтому возраст продажи алкоголя надо увеличивать, - заключил общественник.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации занимается подготовкой законопроекта, который повысит возраст продажи спиртного до 21 года.

Законопроект о запрете продажи крепких напитков (более 16,5%) тем, кому еще не исполнилось 21 года, опубликован на портале проектов нормативных документов (regulation.gov.ru). Любой желающий может высказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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