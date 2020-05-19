Эксперт объяснил, почему нельзя продавать спиртное до 21 года
Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков пояснил, почему предложение о повышении возраста продажи спиртного необходимо поддержать.
Причина в том, что молодые люди до 18 лет не до конца понимают все последствия алкоголизации, им кажется, что взрослые часто сгущают краски.
- Мозг человека в 18–20 лет еще продолжает формирование, поэтому критически важно, чтобы он в это время не потреблял алкоголь, иначе это отрицательно повлияет на его когнитивные способности, - комментирует Зыков «Известиям».
Из-за спиртного могут начаться проблемы в учебе и в дальнейшем алкоголь скажется на качестве жизни молодого человека.
Эксперт поддерживает инициативу Минздрава и напоминает, что законодательно установлены ограничения не только на алкоголь, но и на продажу оружия, управление пассажирским транспортом. Это сделано не для галочки, а чтобы человек успел повзрослеть, набраться опыта, научиться оценивать последствия того или иного поступка, сообщает Пятый канал.
- Сегодня человек дольше учится и взрослеет, поэтому возраст продажи алкоголя надо увеличивать, - заключил общественник.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации занимается подготовкой законопроекта, который повысит возраст продажи спиртного до 21 года.
Законопроект о запрете продажи крепких напитков (более 16,5%) тем, кому еще не исполнилось 21 года, опубликован на портале проектов нормативных документов (regulation.gov.ru). Любой желающий может высказаться.
ИСТОЧНИК KP.RU