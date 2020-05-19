2020-05-19T17:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирус

Эксперты исследовали 129 зараженных пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирусУченые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирусФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ученые из Великобритании в ходе исследования осложнений и побочных воздействий коронавирусной инфекции описали расстройства психики, которые вызывает заболевания. Результаты научных трудов были опубликованы в издании Lancet.

Специалисты провели исследование на 129 пациентах, у которых ранее медики обнаружили заражение коронавирусом. Из них 54 человека после болезни стали страдать от бессонницы, у 46 пациентов с коронавирусом появилась тревожность, у 44 медики обнаружили серьезные нарушения памяти.

Кроме того, у 42 исследуемых зараженных появилась психическая подавленность, а у 36 человек - спутанность сознания.

После прохождения курса лечения и успешного выздоровления у людей также появляются побочные психические эффекты. Так, у 32 процентов был посттравматический стресс, у 15 процентов – депрессия, и еще у 15 – сильное тревожное расстройство.

Исследование первых данных британских ученых по коронавирусу доказало, что у пациентов с тяжелой формой заболевания развивается делирий – психическое расстройство, которое сопровождается помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Недавний опрос показал, что в условиях пандемии жители России стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, спрос на специалистов в данной области вырос на 69%. В связи с этим эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции.

Кроме того, как ранее писал сайт kp.ru, ученые нашли серьезные осложнения у погибших от коронавируса. Как оказалось, инфекцией затрагивает не только легкие и дыхательные пути – она влияет на все системы и органы человеческого тела.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ответ коронавирусу: В центре Венеции появился бетонный фаллос
В России возбудили первое уголовное дело о невыплатах врачам "коронавирусных" доплат
В администрации Обнинска рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве сотрудника лаборатории
Украинский депутат пришла на заседание в маске, похожей на авоську
Ученые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирус
Эксперт объяснил, почему нельзя продавать спиртное до 21 года
Путин раскритиковал правительство за проблемы с "коронавирусными" выплатами медикам
"Жутко много": Экономист оценил падение ВВП в России
Хакеры переключились с Трампа на Мадонну: компромат продадут любому за 1 млн долларов
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа
Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%
112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков
Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат
Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом
Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Путин сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, о которых говорили на совещаниях