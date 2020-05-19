Ученые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T17:04:56+03:00

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Ученые из Великобритании в ходе исследования осложнений и побочных воздействий коронавирусной инфекции описали расстройства психики, которые вызывает заболевания. Результаты научных трудов были опубликованы в издании Lancet.

Специалисты провели исследование на 129 пациентах, у которых ранее медики обнаружили заражение коронавирусом. Из них 54 человека после болезни стали страдать от бессонницы, у 46 пациентов с коронавирусом появилась тревожность, у 44 медики обнаружили серьезные нарушения памяти.

Кроме того, у 42 исследуемых зараженных появилась психическая подавленность, а у 36 человек - спутанность сознания.

После прохождения курса лечения и успешного выздоровления у людей также появляются побочные психические эффекты. Так, у 32 процентов был посттравматический стресс, у 15 процентов – депрессия, и еще у 15 – сильное тревожное расстройство.

Исследование первых данных британских ученых по коронавирусу доказало, что у пациентов с тяжелой формой заболевания развивается делирий – психическое расстройство, которое сопровождается помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Недавний опрос показал, что в условиях пандемии жители России стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, спрос на специалистов в данной области вырос на 69%. В связи с этим эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции.

Кроме того, как ранее писал сайт kp.ru, ученые нашли серьезные осложнения у погибших от коронавируса. Как оказалось, инфекцией затрагивает не только легкие и дыхательные пути – она влияет на все системы и органы человеческого тела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU