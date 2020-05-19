Валентина Матвиенко: низкая смертность в РФ – показатель правильности мер по борьбе с коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T18:04:04+03:00

Спикер Совета Федерации напомнила, что ни одна страна мира не открыла столько новых койко-мест для заболевших COVID-19

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Статистика – штука упрямая! Низкая смертность от коронавируса в России подтверждает правильность принятых в стране противоэпидемических мер, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня уже можно твердо сказать, что эти меры были правильными, необходимыми. И только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости этих мер и четкому действию властей в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии», - отметила в интервью «Интерфаксу Валентина Матвиенко.

Политик напоминает, что национальная система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек и для строительства новых госпиталей.

«Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет, - задает риторический вопрос спикер Совета Федерации. - Этот режим себя оправдал. Мы видим, что сегодня можно говорить о выходе уже на плато и об определенном снижении темпов роста».

Валентина Матвиенко напомнила, что Владимир Путин еще в начале пандемии коронавируса предупредил членов кабинета министров: самое главное – меры по сохранению здоровья и жизни людей, во главу угла ставьте только это. Меры принимались исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб.

«И нам удалось сегодня добиться того, что в России в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах. Я считаю, это главный показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер, - резюмировала Валентина Матвиенко. - В целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, и эта стратегия себя точно сегодня оправдала».