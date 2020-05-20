Врач рассказал про опасность народного метода лечения коронавируса

20 Май 2020 2020-05-19T18:27:02+03:00

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Врач-пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, чем опасно самолечение при коронавирусе. По его словам, чего точно не нужно делать, так это идти в сауну. Посещение бани может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе.

- Мы встречали случаи, когда пациенты, заболев, шли «прогреться» в бани, сауны. Помните, что температура, при которой повреждаются белки нашего организма, гораздо ниже, чем температура, которая нужна для уничтожения вируса (более 60 градусов). Поэтому не надо себя истязать, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Он добавил что не стоит перегружать сердечно-сосудистую систему походами в баню еще и потому, что во время болезни коронавирусом она и так терпит серьезные нагрузки.

Ранее сайт Kp.ru также писал про вред сауны при коронавирусе. По мнению вирусолога Анны Деминой, посещение бани может привести к осложнениям, особенно, если у заболевшего температура выше 37 градусов. Кроме того. горячий воздух может усугубить некоторые симптомы, в частности, слабость и головную боль.

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ИСТОЧНИК KP.RU