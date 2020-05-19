Собянин разъяснил, где нельзя снимать маски и перчатки
Жителям Москвы обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте и в закрытых помещениях, например магазинах. Без этого покупателей продавцы имеют право вообще не обслуживать.
Но нет обязательства носить маски и перчатки на улице.
- Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице,- объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале "Россия 1".
Самые пессимистичные прогнозы по распространению коронавируса в Москве не сбылись, но Собянин призвал горожан продолжать соблюдать правила: не выходить из дома без необходимости, носить маски и перчатки, чтобы не "откатиться назад".
-Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, нужно действовать адекватно этой угрозе, она не придумана,- заявил мэр Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU