Новая волна телефонного терроризма: В Москве "заминировали" 40 больниц

19 Май 2020 2020-05-19T19:25:59+03:00

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В Москве телефонные террористы сообщили о "минировании" 40 больниц. Об этом экстренные службы сообщили корреспондентам РИА Новости. Информацию проверяют полицейские, но эвакуация персонала и больных не проводилась.

- По состоянию на 18.00 поступили угрозы "минирования" 40 лечебных учреждений города",- сообщили в экстренных службах.

Вчера 18 мая в полицию поступило аналогичное сообщение, правда, телефонные террористы ограничились 17 больницами. Во всех этих медучреждениях лечат инфицированных коронавирусом. Проверка показала - сообщение было ложным. Теперь в полиции ищут авторов анонимной угрозы.

Серия сообщения о минировании соцобъектов прокатилась в России еще в конце 2019 года. Чаще всего "информаторы" заявляли, что взрывчатка находится в торговых центрах. Причем, такие сообщения получали не только в Москве, но и в других городах страны. Посетителей и персонал выводили на улицу, в этих случаях информация также была ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU