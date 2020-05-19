2020-05-19T19:25:59+03:00
Происшествия

Новая волна телефонного терроризма: В Москве "заминировали" 40 больниц

Информацию проверяют в экстренных службах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сообщения проверят в полиции, авторов звонка вычислятСообщения проверят в полиции, авторов звонка вычислятФото: Тимур ХАНОВ
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В Москве телефонные террористы сообщили о "минировании" 40 больниц. Об этом экстренные службы сообщили корреспондентам РИА Новости. Информацию проверяют полицейские, но эвакуация персонала и больных не проводилась.

- По состоянию на 18.00 поступили угрозы "минирования" 40 лечебных учреждений города",- сообщили в экстренных службах.

Вчера 18 мая в полицию поступило аналогичное сообщение, правда, телефонные террористы ограничились 17 больницами. Во всех этих медучреждениях лечат инфицированных коронавирусом. Проверка показала - сообщение было ложным. Теперь в полиции ищут авторов анонимной угрозы.

Серия сообщения о минировании соцобъектов прокатилась в России еще в конце 2019 года. Чаще всего "информаторы" заявляли, что взрывчатка находится в торговых центрах. Причем, такие сообщения получали не только в Москве, но и в других городах страны. Посетителей и персонал выводили на улицу, в этих случаях информация также была ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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