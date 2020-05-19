19 Май 2020 2020-05-19T19:36:13+03:00

Сергей Лавров предупредил, что в конечном счете стоимость сырья для потребителей из стран ЕС вырастет из-за изменений в условиях реализации проекта Фото: REUTERS

Глава МИД уверен, что в этом заинтересована не только Россия, но и страны Европы

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России уверены в завершении проекта "Северный поток 2". Причем заинтересованы в этом не только у нас в стране, но и в европейских государствах, куда по магистрали пойдет в конечном итоге сырье.

- Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений,- приводят слова Лаврова "Известия".

Оператор газопровода Nord stream 2 AG будет обжаловать решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проекта, поскольку это решение "принято задним числом". С изменением условий инвестирования проекта, возрастет цена на газ для конечного потребителя.

Но при этом в России не собираются влиять на позицию ФРГ по проекту. Напомним, Германия отказалась вывести «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС. Документ предусматривает ряд ограничений для компании, которая строит масштабный газовый проект на территории ЕС - одно из которых, чтобы компания принадлежала одному из стран Союза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779982" frameborder="0"></iframe> «Проекту пытаются активно мешать» - Лавров о «Северном потоке - 2».Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, не взирая на возникающие при строительстве трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU