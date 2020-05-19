2020-05-19T19:36:13+03:00
Политика

Лавров заявил, что "Северный поток 2" будет достроен

Глава МИД уверен, что в этом заинтересована не только Россия, но и страны Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей Лавров предупредил, что в конечном счете стоимость сырья для потребителей из стран ЕС вырастет из-за изменений в условиях реализации проектаСергей Лавров предупредил, что в конечном счете стоимость сырья для потребителей из стран ЕС вырастет из-за изменений в условиях реализации проектаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России уверены в завершении проекта "Северный поток 2". Причем заинтересованы в этом не только у нас в стране, но и в европейских государствах, куда по магистрали пойдет в конечном итоге сырье.

- Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений,- приводят слова Лаврова "Известия".

Оператор газопровода Nord stream 2 AG будет обжаловать решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проекта, поскольку это решение "принято задним числом". С изменением условий инвестирования проекта, возрастет цена на газ для конечного потребителя.

Но при этом в России не собираются влиять на позицию ФРГ по проекту. Напомним, Германия отказалась вывести «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС. Документ предусматривает ряд ограничений для компании, которая строит масштабный газовый проект на территории ЕС - одно из которых, чтобы компания принадлежала одному из стран Союза.

«Проекту пытаются активно мешать» - Лавров о «Северном потоке - 2».Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, не взирая на возникающие при строительстве трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров заявил, что "Северный поток 2" будет достроен
Открытие МФЦ в Москве после самоизоляции: когда начнут работу
Эксперт объяснил, зачем Трамп решил упростить процедуру продажи американского оружия
Новая волна телефонного терроризма: В Москве "заминировали" 40 больниц
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Собянин разъяснил, где нельзя снимать маски и перчатки
В больницах Москвы находятся в тяжелом состоянии 18 тысяч пациентов с коронавирусом
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
В Москве массовое тестирование на антитела к коронавирусу прошли 10 тысяч человек
Байден в разговоре с Порошенко назвал бизнесмена Коломойского "занозой в заднице"
В профсоюзе предупредили об изменениях правил увольнения работников
Валентина Матвиенко: низкая смертность в РФ – показатель правильности мер по борьбе с коронавирусом
Ответ коронавирусу: В центре Венеции появился бетонный фаллос
В России возбудили первое уголовное дело о невыплатах врачам "коронавирусных" доплат
В администрации Обнинска рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве сотрудника лаборатории
Украинский депутат пришла на заседание в маске, похожей на авоську
Ученые описали расстройства психики, которые вызывает коронавирус
Эксперт объяснил, почему нельзя продавать спиртное до 21 года