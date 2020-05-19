В США ввели санкции против китайской логистической компании
Минфин США обновил санкционные списки, туда попала еще одна китайская компания. Shanghai Saint Logistics Limited занимается логистикой, но под американские санкции бизнесмены из КНР попали из-за партнеров - фирма сотрудничает с иранской авиакомпанией Mahan Air.
По данным Казначейства, компания Mahan Air оказывает поддержку иранским силам Корпуса стражей исламской революции и "нацелена на распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников". Американцы считают, что самолетами аваикомпании перевозят военное снаряжение в Сирию, за что фирму еще в 2011 году внесли в санкционные списки США.
Американцы пригрозили китайской компании "последствиями".
Из-за пандемии коронавируса отношения США и КНР ухудшились. Еще в 2019 года президент Трамп налаживал торговое сотрудничество с Китаем, несмотря на то, что переговоры шли непросто, сторонам удалось достигнуть соглашения. Теперь американский лидер отвергает все предложения вновь вступить в переговоры - он объявил о готовности разорвать отношения, якобы потому, что в КНР замалчивали реальные данные о зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU