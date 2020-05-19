2020-05-19T20:11:50+03:00
В мире

В США ввели санкции против китайской логистической компании

Фирму внести в "черный список" из-за сотрудничества с иранской авиакомпанией
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США внесли в санкционные списки компанию из КитаяВ США внесли в санкционные списки компанию из КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минфин США обновил санкционные списки, туда попала еще одна китайская компания. Shanghai Saint Logistics Limited занимается логистикой, но под американские санкции бизнесмены из КНР попали из-за партнеров - фирма сотрудничает с иранской авиакомпанией Mahan Air.

По данным Казначейства, компания Mahan Air оказывает поддержку иранским силам Корпуса стражей исламской революции и "нацелена на распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников". Американцы считают, что самолетами аваикомпании перевозят военное снаряжение в Сирию, за что фирму еще в 2011 году внесли в санкционные списки США.

Американцы пригрозили китайской компании "последствиями".

Из-за пандемии коронавируса отношения США и КНР ухудшились. Еще в 2019 года президент Трамп налаживал торговое сотрудничество с Китаем, несмотря на то, что переговоры шли непросто, сторонам удалось достигнуть соглашения. Теперь американский лидер отвергает все предложения вновь вступить в переговоры - он объявил о готовности разорвать отношения, якобы потому, что в КНР замалчивали реальные данные о зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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