2020-05-19T20:27:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года составило 149 607 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: REUTERS
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Москва наблюдает спад по количеству выявленных заболевших COVID 2019. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 3545 человек, заболевших коронавирусом. Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 20 мая, зафиксировано 149 607 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, 8,5% - дети до 18 лет, 5,9% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2583 человека, что больше, чем днем ранее - 1423.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Столичные власти заботятся не только о тех, кто заболел коронавирусом, но и о своевременной медицинской помощи москвичам с другими болезнями. Поэтому в планах раскрывать часть поликлиник, часть больниц по плановой помощи.

- Посоветуемся с коллегами, с Министерством здравоохранения. Не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в COVID-центры. Наоборот, будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи, - сказал в эфире телеканала «Россия 1» мэр города Сергей Собянин.

А без парикмахерских и бьюти-салонов, по словам мэра Москвы, еще никто не умирал. Поэтому открывать сферу красоты будут позже, чем больницы для оказания плановой медицинской помощи.

В оперативном штабе напоминают, что режим самоизоляции москвичи должны соблюдать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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