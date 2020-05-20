Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года составило 149 607 человека
Москва наблюдает спад по количеству выявленных заболевших COVID 2019. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 3545 человек, заболевших коронавирусом. Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 20 мая, зафиксировано 149 607 случаев COVID 2019.
- Среди новых заболевших: 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, 8,5% - дети до 18 лет, 5,9% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2583 человека, что больше, чем днем ранее - 1423.
- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Столичные власти заботятся не только о тех, кто заболел коронавирусом, но и о своевременной медицинской помощи москвичам с другими болезнями. Поэтому в планах раскрывать часть поликлиник, часть больниц по плановой помощи.
- Посоветуемся с коллегами, с Министерством здравоохранения. Не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в COVID-центры. Наоборот, будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи, - сказал в эфире телеканала «Россия 1» мэр города Сергей Собянин.
А без парикмахерских и бьюти-салонов, по словам мэра Москвы, еще никто не умирал. Поэтому открывать сферу красоты будут позже, чем больницы для оказания плановой медицинской помощи.
В оперативном штабе напоминают, что режим самоизоляции москвичи должны соблюдать до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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