Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 мая 2020 года составило 28 290 человек

20 Май 2020 2020-05-19T20:29:52+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 мая 2020 года

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В Подмосковье за последние сутки выявили 898 случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 20 мая, в Московской области зафиксировано 29 188 случаев заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 271 человека, выздоровели и выписались 3 614 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Богородский 384 (+32), Домодедово 677 (+32), Клин 754 (+53), Коломна 918 (+37), Красногорск 1498 (+74), Подольск 1486 (+40), Сергиев Посад 811 (+34), Шатура 362 (+41), Щелково 571 (+37)

За весь период эпидемии коронавируса в Подмосковье выявили 3 165 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них на лечение из Москвы в область прибыли около 1500 человек.

- Лечение новой коронавирусной инфекции не всегда требует госпитализации. При легком или бессимптомном течении болезни пациент может находиться дома на амбулаторном наблюдении, - напомнили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Московской области.

Узнать регламент оказания медицинской помощи коронавирусным пациентам на дому и какие правила должны соблюдать больной и его домочадцы, можно узнать на сайте mosreg.ru.

Напомним, что в Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные предприятия, автоцентры, стройки и объекты ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU