Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T20:46:11+03:00

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В США разрабатывают маски, в которых зараженного человека сразу будет видно в толпе. При попадании частиц вируса со слюной на ткань, маска меняет цвет.

Авторами исследования стали работники Массачусетского технологического института и Гарварда. Специальные сенсоры и датчики они начали разрабатывать задолго до появления того самого коронавируса, что погрузил в кризис почти все страны мира. Но опасные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, были всегда. Шесть лет назад американские ученые придумали такую маску, как ответ на вспышку вируса Зика и Эболы.

Они продвинулись достаточно далеко, но в 2020 году появился новый вызов. Теперь ученые адаптируют сенсорную маску к распознаванию инфекции.

- Команда разрабатывает лицевую маску для получения флуоресцентного сигнала, когда человек с коронавирусом дышит, кашляет или чихает,- сообщают в издании Business Insider.

Эта технология могла бы быть вострбована в аэропортах - кого сажать в самолет видно по его маске. Не придется всем подряд измерять температуру. В больницах сенсорные маски помогли бы распределить людей в комнатах ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU