2020-05-19T21:04:11+03:00
В мире

Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса

"Семейную реликвию" хотят выставить на торги по "безумно высокой цене"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Картину предлагают продать за 50 миллиардов евроКартину предлагают продать за 50 миллиардов евро
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Франция сможет выбраться из кризиса после пандемии коронавируса с помощью главной "семейной реликвии".

Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил правительству страны и Лувру продать самую известную картину Леонардо да Винчи "Мону Лизу". Если не найти то, что страна могла бы относительно безболезненно, но за большие деньги продать, то Франция продолжит наращивать убытки, и в конечном счете, вырастет госдолг. Это все скажется на благосостоянии граждан.

- День за днем мы смотрим, как уходят миллиарды, как дети, наблюдающие за падением камня в колодец, чтобы измерить его глубину, - сказал Дистингуин в интервью журналу Usbek & Rica . - Мы все еще считаем, что этот кризис кажется непостижимым.

Чтобы операция имела смысл, сделка должна быть "безумно дорогой". "Мону Лизу" он предлагает продать за 50 миллиардов евро. При этом Франция может не отказываться навсегда от картины, можно договориться с покупателем о праве отслеживать перемещение и состояние картины.

Во Франции число заболевших коронавирусом превысило 143 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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