В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Российские курорты начнут принимать туристов не раньше июля. Предварительные даты открытия туристического сезона назвали в Госдуме.
Такая оценка связана с тем, что к этой дате в России должна улучшиться ситуация с коронавирусом. Эпидемиологи считают - пик распространения инфекции уже пройден, а значит, в ближайшие месяцы суточный прирост зараженных будет снижаться, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции и элементарные меры безопасности - в общественных местах носить маски, перчатки, мыть руки и лицо после посещения общественных мест.
- Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня,- приводит "Интерфакс" слова председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Как изменится стоимость путевок внутри страны после пандемии коронавируса, пока не известно. В Госдуме считают, туру подешевеют, потому что компаниям придется "заново завоевывать рынок".
ИСТОЧНИК KP.RU