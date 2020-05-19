В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России

19 Май 2020 2020-05-19T21:21:25+03:00

В Госдуме рассчитывают, что путевки подешевеют после пандемии Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Первый летний месяц отдыхать на российских курортах пока будет нельзя

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Российские курорты начнут принимать туристов не раньше июля. Предварительные даты открытия туристического сезона назвали в Госдуме.

Такая оценка связана с тем, что к этой дате в России должна улучшиться ситуация с коронавирусом. Эпидемиологи считают - пик распространения инфекции уже пройден, а значит, в ближайшие месяцы суточный прирост зараженных будет снижаться, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции и элементарные меры безопасности - в общественных местах носить маски, перчатки, мыть руки и лицо после посещения общественных мест.

- Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня,- приводит "Интерфакс" слова председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

Как изменится стоимость путевок внутри страны после пандемии коронавируса, пока не известно. В Госдуме считают, туру подешевеют, потому что компаниям придется "заново завоевывать рынок".

ИСТОЧНИК KP.RU