Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения

19 Май 2020 2020-05-19T21:57:44+03:00

Глава УГИБДД ГУ МВД России по столице, полковник полиции Юрий Дроганов в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что дети с удовольствием участвуют в викторинах и акциях

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Работа сотрудников Госавтоинспекции с несовершеннолетними продолжается даже в условиях пандемии коронавируса. Ведомство разрабатывает новые методы преподавания правил безопасного поведения детям. Так, например, учащиеся столичных школ посещают онлайн-уроки по ПДД.

Как рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов, дети также с энтузиазмом участвуют в викторинах, акциях и флэшмобах.

Особое внимание уделяется теме дворовых территорий, ведь именно около дома вероятность попадания в ДТП велика. Детям рассказывают о так называемых «дорожных ловушках» в виде припаркованных автомобилей и других конструкций, ограничивающих видимость.

"Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к родителям юных пешеходов. Пока есть время для подготовки к выходу из режима самоизоляции, необходимо как можно чаще напоминать детям о правилах безопасного поведения и при каждой возможности собственным примером прививать им важные основы, которые станут залогом их безопасности в будущем", - сказал полковник полиции в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780008" frameborder="0"></iframe> Госавтоинспекция разрабатывает новые методы преподавания правил безопасного поведения детям.Так, например, учащиеся столичных школ посещают онлайн-уроки по ПДД

ИСТОЧНИК KP.RU