2020-05-19T21:57:44+03:00
Авто

Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения

Глава УГИБДД ГУ МВД России по столице, полковник полиции Юрий Дроганов в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что дети с удовольствием участвуют в викторинах и акциях
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий ДрогановНачальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов
Изменить размер текста:

Работа сотрудников Госавтоинспекции с несовершеннолетними продолжается даже в условиях пандемии коронавируса. Ведомство разрабатывает новые методы преподавания правил безопасного поведения детям. Так, например, учащиеся столичных школ посещают онлайн-уроки по ПДД.

Как рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов, дети также с энтузиазмом участвуют в викторинах, акциях и флэшмобах.

Особое внимание уделяется теме дворовых территорий, ведь именно около дома вероятность попадания в ДТП велика. Детям рассказывают о так называемых «дорожных ловушках» в виде припаркованных автомобилей и других конструкций, ограничивающих видимость.

"Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к родителям юных пешеходов. Пока есть время для подготовки к выходу из режима самоизоляции, необходимо как можно чаще напоминать детям о правилах безопасного поведения и при каждой возможности собственным примером прививать им важные основы, которые станут залогом их безопасности в будущем", - сказал полковник полиции в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Госавтоинспекция разрабатывает новые методы преподавания правил безопасного поведения детям.Так, например, учащиеся столичных школ посещают онлайн-уроки по ПДД

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве за сутки скончались еще 75 человек с коронавирусом
В России решили не продлевать налог на временный доход
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых