2020-05-19T21:38:52+03:00
Общество

Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми

Три соседних региона, по мнению руководителя рабочей группы, связаны исторически и инфраструктурно
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Три российских региона хотят объединить в одинТри российских региона хотят объединить в одинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Третьим будешь - в проект объединения двух северных регионов предлагают включить еще один.

Создана рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО. Глава инициативной группы считает, что существует тесная связь между этими двумя регионами, а также республики Коми. Поэтому имеет смысл говорить о слиянии сразу трех регионов в один:

- Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами,- рассказал ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

Несмотря на то, что 13 мая главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить субъекты, жители Ненецкого автономного округа к этой инициативе относятся по большей части негативно. Поэтому инициаторы слияния планирую привлекать экспертов, которые бы объяснили, что даст жителям новый проект. Голосование может состояться в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве за сутки скончались еще 75 человек с коронавирусом
В России решили не продлевать налог на временный доход
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых