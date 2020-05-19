Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми

19 Май 2020 2020-05-19T21:38:52+03:00

Три российских региона хотят объединить в один Фото: REUTERS

Три соседних региона, по мнению руководителя рабочей группы, связаны исторически и инфраструктурно

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Третьим будешь - в проект объединения двух северных регионов предлагают включить еще один.

Создана рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО. Глава инициативной группы считает, что существует тесная связь между этими двумя регионами, а также республики Коми. Поэтому имеет смысл говорить о слиянии сразу трех регионов в один:

- Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами,- рассказал ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

Несмотря на то, что 13 мая главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить субъекты, жители Ненецкого автономного округа к этой инициативе относятся по большей части негативно. Поэтому инициаторы слияния планирую привлекать экспертов, которые бы объяснили, что даст жителям новый проект. Голосование может состояться в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU