В России решили не продлевать налог на временный доход
В Минфине не будут продлевать еще на год Единый налог на временный доход (ЕНВД). Это налог обязаны были платить индивидуальные предприниматели.
Комментарий в ведомстве дали на фоне сообщений о том, что Минфин направил в правительство соответствующий запрос.
- Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался - это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией,- сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.
Это означает, что после отмены единого налога, предпринимателей переведут на другую систему налогооблажения - патентную систему. Москва стала первым регионом, где такую систему уже опробовали - бюджет получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей. Но эксперты опасаются, что некоторым ИП (индивидуальным предпринимателям) придется из-за перехода либо уйти в тень, либо и вовсе закрыть бизнес.
ИСТОЧНИК KP.RU