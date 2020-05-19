2020-05-19T22:51:38+03:00
Общество

В России решили не продлевать налог на временный доход

В Минфине сообщили, что не рассматривали возможность продления налога еще на год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Предприниматели перейдут на новую систему налогооблаженияПредприниматели перейдут на новую систему налогооблаженияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Минфине не будут продлевать еще на год Единый налог на временный доход (ЕНВД). Это налог обязаны были платить индивидуальные предприниматели.

Комментарий в ведомстве дали на фоне сообщений о том, что Минфин направил в правительство соответствующий запрос.

- Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался - это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией,- сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Это означает, что после отмены единого налога, предпринимателей переведут на другую систему налогооблажения - патентную систему. Москва стала первым регионом, где такую систему уже опробовали - бюджет получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей. Но эксперты опасаются, что некоторым ИП (индивидуальным предпринимателям) придется из-за перехода либо уйти в тень, либо и вовсе закрыть бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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