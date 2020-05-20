Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 2583 благополучно излечившихся пациентов.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 149607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3545 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65, 10,6% – от 66 до 79 лет, 5,9% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,5% – дети и подростки до 18 лет.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.
К слову, сайт kp.ru рассказывал, как один сбежавший с карантина заразил коронавирусом трех полицейских, двух врачей и одну любовницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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