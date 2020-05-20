20 Май 2020 2020-05-19T22:41:12+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3545 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 2583 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 149607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3545 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65, 10,6% – от 66 до 79 лет, 5,9% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,5% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

К слову, сайт kp.ru рассказывал, как один сбежавший с карантина заразил коронавирусом трех полицейских, двух врачей и одну любовницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU