Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 мая 2020: 13,7 тысяч машин ездили без пропусков

20 Май 2020 2020-05-19T23:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московской области число заболевших коронавирусом с начала эпидемии увеличилось до 29,1 тысяч человек - за сутки диагноз подтвердили еще у 898 мужчин и женщин. На текущий момент выписаны 3614 человек. Число летальных исходов достигло 271.

Впервые за все время на первое место среди подмосковных муниципалитетов по числу коронавирусных больных впервые вышел Красногорск. Десятка самых «зараженных» городских округов выглядит так:

1. Красногорск - 1498 (+74)

2. Одинцово - 1490 (+25)

3. Подольск - 1486 (+40)

4. Королев - 1471 (+18)

5. Люберцы - 1221 (+17)

6. Балашиха - 1054 (+10)

7. Мытищи - 988 (+14)

8. Коломна - 918 (+37)

9. Ленинский - 877 (+6)

10. Химки - 839 (+28)

Тем временем с начала эпидемии в Московской области выявили уже более 18 тысяч нарушителей режима самоизоляции. Об этом рассказал зампред подмосковного правительства Роман Каратаев. По его словам, за время пропускного режима сотрудники ГИБДД проверили более 1,6 млн автомобилей. У 13,7 водителей цифровых пропусков не оказалось. Им выписаны штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU