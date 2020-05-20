Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина

20 Май 2020 2020-05-20T02:43:21+03:00

Главное правило – не вступать в споры и стараться не реагировать, если кто-то слишком эмоционально высказывает претензии

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Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала сайту kp.ru, как избежать конфликтов после выхода из самоизоляции.

«Если в транспорте кто-то окажется менее подготовлен к выходу «наружу», чем вы, и начнет что-то очень эмоционально вам высказывать, делать замечания, старайтесь не реагировать. Не вступайте в споры и конфликты. Поймите, у людей много страхов. И часть страхов проявляются замаскировано. Мы будто бы внутренне спокойны, и, быть может, свысока немного смотрим на «слабаков», но при этом быстро устаем, чувствуем пустоту, отстраненность, скуку», - говорит специалист.

Она пояснила, что это защитные формы страха, но «есть и деструктивные проявления страха, когда люди становятся агрессивны, склонны к ярости».

«Надо про это помнить и не ввязываться в ненужные споры», - подчеркнула психолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU