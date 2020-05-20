2020-05-20T02:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина

Главное правило – не вступать в споры и стараться не реагировать, если кто-то слишком эмоционально высказывает претензии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Психолог рассказал, как избежать конфликтов после самоизоляцииПсихолог рассказал, как избежать конфликтов после самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала сайту kp.ru, как избежать конфликтов после выхода из самоизоляции.

«Если в транспорте кто-то окажется менее подготовлен к выходу «наружу», чем вы, и начнет что-то очень эмоционально вам высказывать, делать замечания, старайтесь не реагировать. Не вступайте в споры и конфликты. Поймите, у людей много страхов. И часть страхов проявляются замаскировано. Мы будто бы внутренне спокойны, и, быть может, свысока немного смотрим на «слабаков», но при этом быстро устаем, чувствуем пустоту, отстраненность, скуку», - говорит специалист.

Она пояснила, что это защитные формы страха, но «есть и деструктивные проявления страха, когда люди становятся агрессивны, склонны к ярости».

«Надо про это помнить и не ввязываться в ненужные споры», - подчеркнула психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поплачьтесь кошке: семь золотых правил выхода из самоизоляции

Психолог рассказала, что нужно делать, чтобы быстрее и эффективнее вернуться к повседневной жизни (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нам с этим жить": Академик рассказал о второй волне коронавируса
Как привыкнуть к работе после выхода с самоизоляции: советы психолога
Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина
Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России
Эксперт рассказал об опасности многоразовых масок
Назван простой способ поддержать иммунитет после изоляции
Президент Грузии: Я в любом случае за прямой диалог с Россией
Трамп считает, что лекарство от малярии помогает ему защититься от коронавируса
На юге Москвы потушили пожар в жилом доме
Минобороны Чехии не может передать России снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Аббас: Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США
Трамп объявил об успехах США в разработке вакцин от коронавируса
Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: "Без них еще никто не умирал"
Телеведущий Соловьев объяснил, почему Навальный бросил своих сторонников. Те загрузили фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
В Москве за сутки скончались еще 75 человек с коронавирусом
В России решили не продлевать налог на временный доход
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых