Зурабишвили признала: Грузию нескоро примут в ЕС

20 Май 2020 2020-05-20T03:59:04+03:00

Однако, по словам президента, у республики «нет другой перспективы», поэтому нужно углублять сотрудничество

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что в ближайшее время страну в Европейский союз не примут, но она согласна подождать. А пока, как считает глава республики, нужно углублять сотрудничество с ЕС.

«Двери Евросоюза не откроются завтра, это знают все. Вступление не является нашей сегодняшней задачей, наша сегодняшняя задача – это попасть туда, где нам необходимо быть, чтобы получить тот уровень сотрудничества, который соответствует Грузии», - сказала она в интервью телеканалу «Рустави-2».

При этом Зурабишвили подчеркнула, что стать членом ЕС – «это реальная цель, и у нас нет другой перспективы».

«Другое дело, что сегодня, завтра, на следующей неделе, через два месяца Евросоюз не станет думать о новых кандидатах и членах, зато уже начаты разговоры о новом формате партнерства, об ассоциации», - отметила президент Грузии.

По ее словам, «именно там мы должны быть очень требовательными», потому что сегодня Тбилиси предпринимает шаги, «которые завтра оформятся институционально».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вступление Грузии в ЕС и НАТО называли первоочередной целью страны все предшественники Зурабишвили. В 2014 году республика подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны ее граждане получили через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU