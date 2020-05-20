Трамп предложил назначить послом США в Венесуэле Джеймса Стори
Президент США Дональд Трамп решил назначить американским послом в Венесуэле Джеймса Стори – дипломата с большим опытом. Его кандидатуру глава Белого дома внес на рассмотрение конгресса, сообщает пресс-служба вашингтонской администрации.
Джеймс Стори на данный момент является поверенным в делах Соединенных Штатов в Боливарианской республике американского посольства в колумбийской столице Боготе, куда был переведен после того, как Вашингтон в марте прошлого года отозвал своих дипломатов из Каракаса. До этого Стори служил временным поверенным в венесуэльской столице.
За время своей дипломатической службы он работал в посольствах и консульствах Штатов в Афганистане, Бразилии, Мозамбике и Мексике, а также в антинаркотическом подразделении госдепартамента США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Штаты вместе с партнерами и союзниками «работают» над сменой власти в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU