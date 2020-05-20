Трамп предложил назначить послом США в Венесуэле Джеймса Стори

20 Май 2020 2020-05-20T05:25:26+03:00

Ранее дипломат был временным поверенным в делах Штатов в Боливарианской республике в Каракасе, потом – в Боготе

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Президент США Дональд Трамп решил назначить американским послом в Венесуэле Джеймса Стори – дипломата с большим опытом. Его кандидатуру глава Белого дома внес на рассмотрение конгресса, сообщает пресс-служба вашингтонской администрации.

Джеймс Стори на данный момент является поверенным в делах Соединенных Штатов в Боливарианской республике американского посольства в колумбийской столице Боготе, куда был переведен после того, как Вашингтон в марте прошлого года отозвал своих дипломатов из Каракаса. До этого Стори служил временным поверенным в венесуэльской столице.

За время своей дипломатической службы он работал в посольствах и консульствах Штатов в Афганистане, Бразилии, Мозамбике и Мексике, а также в антинаркотическом подразделении госдепартамента США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Штаты вместе с партнерами и союзниками «работают» над сменой власти в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU