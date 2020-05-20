2020-05-20T08:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом

Переболевшие COVID-19 москвичи стали донорами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Донором плазмы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеванийДонором плазмы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеванийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве более 540 жителей города среди переболевших коронавирусом сдали плазму крови, которая поможет в лечении заражённых пациентов, сообщили представители столичной мэрии.

- Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы, - сказано в заявлении.

Лечение с помощью переливания плазмы получат в первую очередь пациенты в тяжёлом состоянии.

Также власти Москвы уточнили, что донорами плазмы могут стать все переболевшие коронавирусом граждане старше 18 лет и младше 55 лет, у которых нет хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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