В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом
В Москве более 540 жителей города среди переболевших коронавирусом сдали плазму крови, которая поможет в лечении заражённых пациентов, сообщили представители столичной мэрии.
- Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы, - сказано в заявлении.
Лечение с помощью переливания плазмы получат в первую очередь пациенты в тяжёлом состоянии.
Также власти Москвы уточнили, что донорами плазмы могут стать все переболевшие коронавирусом граждане старше 18 лет и младше 55 лет, у которых нет хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.
ИСТОЧНИК KP.RU