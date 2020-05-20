Медикам, которые работают с COVID-19, предлагают дать льготы военных
В Госдуме предлагают ввести дополнительные льготы для медиков, которые работают с коронавирусными больными. Депутат Василий Власов уверен, что гражданским специалистам можно предоставить преференции, положенные военным и сотрудникам правопорядка.
С предложением он обратился первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Соответствующее письмо уже направлено.
В обращении законодатель отметил, что медики приняли основной удар пандемии, поэтому могут рассчитывать на дополнительные льготы и меры поддержки.
- Сегодня в России достаточные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, сотрудников органов внутренних дел... Считаю необходимым включить медработников в этот статус, - пишет парламентарий.
Например, дети из указанных семей могут без очереди зачисляться в дошкольные учреждения. А дети погибших военнослужащих и сотрудников полиции обладают первоочередным правом зачисления в вузы. Аналогичные льготы должны быть у медиков.
Медработник могут рассчитывать на освобождение от уплаты налогов и 50% скидку на услуги ЖКХ, пишет RT.
Сегодня за работу с коронавирусными пациентами врачи могут претендовать сразу на президентскую, федеральную и региональную выплаты, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
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