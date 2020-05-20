Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа представит свой доклад по ситуации с распространением коронавируса в России и мерам по борьбе с ним.
Темы выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020
В своем докладе она расскажет об актуальных данных по ситуации с COVID-19 в России и мерах, которые предприняло и планирует принять правительство для борьбы с ним.
Также Совет Федерации обсудит с Татьяной Голиковой ситуацию с выплатами медицинскому персоналу, работающему с заражёнными коронавирусом.
Время начала выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020
Выступление вице-премьера начнется после 11:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020
Посмотреть онлайн-трансляцию выступления Татьяны Голиковой можно будет на сайте KP.RU. Видеотрансляция прямого эфира начнётся в 11:00.
Видеотрансляция прямого эфира выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020
После 11:00 по московскому времени Татьяна Голикова будет выступать в Совете Федерации.
Обращение Татьяны Голиковой в Совете Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU