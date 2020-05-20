2020-05-20T09:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция

Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 20 мая 2020. Прямая видеотрансляция состоится 20 мая 2020 из Москвы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Татьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета ФедерацииТатьяна Голикова выступит 20 мая на заседании Совета ФедерацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 20 мая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа представит свой доклад по ситуации с распространением коронавируса в России и мерам по борьбе с ним.

Темы выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020

В своем докладе она расскажет об актуальных данных по ситуации с COVID-19 в России и мерах, которые предприняло и планирует принять правительство для борьбы с ним.

Также Совет Федерации обсудит с Татьяной Голиковой ситуацию с выплатами медицинскому персоналу, работающему с заражёнными коронавирусом.

Время начала выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020

Выступление вице-премьера начнется после 11:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020

Посмотреть онлайн-трансляцию выступления Татьяны Голиковой можно будет на сайте KP.RU. Видеотрансляция прямого эфира начнётся в 11:00.

Видеотрансляция прямого эфира выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020

После 11:00 по московскому времени Татьяна Голикова будет выступать в Совете Федерации.

Обращение Татьяны Голиковой в Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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