2020-05-20T09:13:42+03:00
Общество

В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества

Злоумышленники под видом кадровых агентств предлагают трудоустройство
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мошенники предлагают устройство на работу или возврат НДСМошенники предлагают устройство на работу или возврат НДСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сбербанк обнаружил сразу несколько новых схем мошенничества. Большинство из них предлагает возврат НДС или предложения о работе, рассказал заместитель правления банка Станислав Кузнецов.

- Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удалёнке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы, - сообщил Кузнецов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петра Порошенко обвинили в госизмене
Туризм в России с 1 июня начнёт поэтапно выходить из карантина
В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества
WWF: в этом году леса будут гореть сильнее, чем в 2019-м
Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция
Кипр планирует принять туристов с 15 июня
Жителям Ленобласти, лишившимся дохода из-за пандемии, заплатят на общественных работах
Медикам, которые работают с COVID-19, предлагают дать льготы военных
В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом
Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию