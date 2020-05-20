В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества

20 Май 2020 2020-05-20T09:13:42+03:00

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Сбербанк обнаружил сразу несколько новых схем мошенничества. Большинство из них предлагает возврат НДС или предложения о работе, рассказал заместитель правления банка Станислав Кузнецов.

- Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удалёнке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы, - сообщил Кузнецов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU