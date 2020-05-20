2020-05-20T09:38:03+03:00
Общество

Туризм в России с 1 июня начнёт поэтапно выходить из карантина

Первыми откроются санатории с медицинской лицензией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отрасль начнёт с 1 июня поэтапный выход из ограничительных мер, вызванных коронавирусомГлава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отрасль начнёт с 1 июня поэтапный выход из ограничительных мер, вызванных коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России с 1 июня начнёт постепенно выходить из ограничительных мер туристическая отрасль. Сначала работу возобновят санатории с медицинской лицензией. В отдельных регионах начнут работу коттеджные и апарт-отели, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнётся первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы, - рассказала Догузова в эфире Первого канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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