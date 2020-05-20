17 процентов работодателей не планируют возвращать сотрудников с «удаленки»

20 Май 2020 2020-05-20T09:43:34+03:00

Каждый шестой работодатель не планирует возвращать сотрудников из дома в офис Фото: Евгения ГУСЕВА

А треть из тех, кто вернут – не планируют вводить дополнительны мер защиты от коронавируса

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что каждая шестая компания (17%) после снятия режима самоизоляции планирует оставить сотрудников «на удаленке». Остальные ждут работников на своих привычных местах, но при этом многие готовы изменить правила труда в офисе, чтобы защититься от коронавируса.

Как работодатели организуют работу в офисах:

42% планируют ввести частые уборки и дезинфекцию рабочих мест.

30% готовы измерять сотрудникам температуру и обязать их носить маски и перчатки.

31% обеспечат штат санитайзерами.

8 % собираются переставить мебель, сделать перегородки между столами сотрудников.

5% будут ждать рекомендаций Роспотребнадзора на этот счет.

Всего в опросе приняли участие более 1 тысячи работодателей, при этом они могли выбрать сразу несколько вариантов ответа. Среди тех, кто не планирует вводить никах дополнительных мер защиты, оказались 31% респондентов.

Многие уверены, что вернуться к нормальному рабочему ритму удастся уже в 2020 году. 34% настаивают, что это произойдет в «середине лета», 19%, что это будет «осень», 18% - «конец лета», 16% настроены крайне оптимистично и прогнозируют начало работы уже «в конце мая». А 14% не ждут разрешения ситуации раньше конца года, пишет газета "Известия".

Тем временем ученые предрекают, что новая волна эпидемии придет уже этой осенью. Но есть основания полагать, что она пройдет менее болезненно, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU