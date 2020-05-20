2020-05-20T10:20:02+03:00
В мире

В Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракете

Минобороны страны выясняет, могла ли такая утечка повлиять на безопасность
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракетеВ Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство обороны Японии расследует возможное похищение данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Об этом в среду сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«Министерство обороны проводит тщательное расследование относительно того, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность», - заявил он.

Как передает газета «Асахи» это первый случай, когда речь идет об утечке информации о каком-либо конкретном объекте. По данным издания хакеры могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые военное ведомство Японии разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа ракет.

Такое сообщение получила компания Mitsubishi Electric, которая претендовала на участие в тендере, однако в итоге заказ она так и не получила. Компания заявляет, что утечка коснулась 8 тысяч личных данных соискателей места в Mitsubishi Electric, внутрикорпоративной технической и коммерческой информации и данных о партнерах компании, но при этом не затронула «чувствительной» информации.

Отмечается, что требуемые характеристики не являются государственной тайной. Тем не менее данные содержат такую важную информацию, в том числе как дальность полета, тяга, термоустойчивость. В процессе разработки такие характеристики могут быть изменены, поэтому не являются сверхсекретными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек
Спрос на товары для досуга вырос вдвое, а на одежду – рухнул
В условиях пандемии Россияне урезали траты по кредитным картам до минимума
Замглавы управления СК Разинкина назаначили на пост заместителя генпрокурора
В Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракете
Защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН
Церемонию "Оскар-2021" могут перенести
В Москве за сутки вылечили рекордное число заражённых коронавирусом
17 процентов работодателей не планируют возвращать сотрудников с «удаленки»
Петра Порошенко обвинили в госизмене
Туризм в России с 1 июня начнёт поэтапно выходить из карантина
В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества
WWF: в этом году леса будут гореть сильнее, чем в 2019-м
Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция
Кипр планирует принять туристов с 15 июня
Жителям Ленобласти, лишившимся дохода из-за пандемии, заплатят на общественных работах
Медикам, которые работают с COVID-19, предлагают дать льготы военных
В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом
Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию