В Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракете

20 Май 2020 2020-05-20T10:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны Японии расследует возможное похищение данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Об этом в среду сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«Министерство обороны проводит тщательное расследование относительно того, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность», - заявил он.

Как передает газета «Асахи» это первый случай, когда речь идет об утечке информации о каком-либо конкретном объекте. По данным издания хакеры могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые военное ведомство Японии разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа ракет.

Такое сообщение получила компания Mitsubishi Electric, которая претендовала на участие в тендере, однако в итоге заказ она так и не получила. Компания заявляет, что утечка коснулась 8 тысяч личных данных соискателей места в Mitsubishi Electric, внутрикорпоративной технической и коммерческой информации и данных о партнерах компании, но при этом не затронула «чувствительной» информации.

Отмечается, что требуемые характеристики не являются государственной тайной. Тем не менее данные содержат такую важную информацию, в том числе как дальность полета, тяга, термоустойчивость. В процессе разработки такие характеристики могут быть изменены, поэтому не являются сверхсекретными.

ИСТОЧНИК KP.RU