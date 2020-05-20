2020-05-20T11:10:48+03:00
Политика

Зеленский сообщил о переговорах об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии

Украинский лидер заявил, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования в Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент Киев ведет переговоры с Москвой по вопросу обмена удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Кроме того, украинский лидер назвал неизбежным свой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил готов к любым форматам диалога для урегулирования в Донбассе.

Украинский лидер также рассказал о том, что саммит в нормандском формате в Берлине не состоялся из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, последняя процедура обмена пленными между Киевом и Донбассом состоялась около КПП линии соприкосновения в окрестностях Горловки. В результате обмена Донецкая и Луганская Народные Республики передали Украине 19 человек и получили 18 человек. На месте также работали наблюдатели ОБСЕ и сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также представители омбудсмена ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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