Камалян рассказал, как повлияла пандемия на импорт еды в Россию
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян рассказал, что в период коронавируса стало очевидно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен самостоятельно обеспечивать себя практически всеми необходимыми продуктами.
«Практически по всем основным сельхозтоварам рынок ЕАЭС обеспечен за счет собственного производства. Во-вторых, по некоторым позициям - в частности, по зерну, сахару, мясу свинины и птицы, а также растительным маслам - ЕАЭС может быть одним из главных игроков в обеспечении мировой продовольственной безопасности», - заявил Камалян в интервью «Российской газете».
При этом министр отметил, что страны ЕАЭС имеют достаточно большой профицит по зерновым культурам и сахару.
При этом эксперт добавил, что пандемия показала и слабые стороны группы. К примеру, фруктами и ягодами страны союза обеспечивают себя только на 40%.
«Пандемия позволила выявить "слабые звенья" в продовольственных цепочках, и теперь мы знаем, в каких направлениях нам работать дальше», - отметил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU