2020-05-20T10:59:59+03:00
Экономика

Камалян рассказал, как повлияла пандемия на импорт еды в Россию

Министр по промышленности ЕЭК отметил, что страны ЕАЭС способы обеспечивать себя продовольствием самостоятельно
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Пандемия показала сильные и слабые стороны ЕАЭСПандемия показала сильные и слабые стороны ЕАЭСФото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян рассказал, что в период коронавируса стало очевидно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен самостоятельно обеспечивать себя практически всеми необходимыми продуктами.

«Практически по всем основным сельхозтоварам рынок ЕАЭС обеспечен за счет собственного производства. Во-вторых, по некоторым позициям - в частности, по зерну, сахару, мясу свинины и птицы, а также растительным маслам - ЕАЭС может быть одним из главных игроков в обеспечении мировой продовольственной безопасности», - заявил Камалян в интервью «Российской газете».

При этом министр отметил, что страны ЕАЭС имеют достаточно большой профицит по зерновым культурам и сахару.

При этом эксперт добавил, что пандемия показала и слабые стороны группы. К примеру, фруктами и ягодами страны союза обеспечивают себя только на 40%.

«Пандемия позволила выявить "слабые звенья" в продовольственных цепочках, и теперь мы знаем, в каких направлениях нам работать дальше», - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса
Дополнительные выплаты в Алтайском крае получили более 1240 медицинских работников
В Томской области компенсируют коммунальные расходы малому и среднему бизнесу, остановившему свою работу на время карантина
После крушения вертолета Ми-8 в Клину возбудили уголовное дело
Матвиенко рассказала, накажут ли главврачей из-за невыплат медикам
Камалян рассказал, как повлияла пандемия на импорт еды в Россию
Зеленский сообщил о переговорах об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии
В Италии активизировавшийся вулкан Этна выбросил в небо клубы дыма и пепла
В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек
Спрос на товары для досуга вырос вдвое, а на одежду – рухнул
В условиях пандемии Россияне урезали траты по кредитным картам до минимума
Замглавы управления СК Разинкина назаначили на пост заместителя генпрокурора