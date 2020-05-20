Камалян рассказал, как повлияла пандемия на импорт еды в Россию

20 Май 2020 2020-05-20T10:59:59+03:00

Министр по промышленности ЕЭК отметил, что страны ЕАЭС способы обеспечивать себя продовольствием самостоятельно

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Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян рассказал, что в период коронавируса стало очевидно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен самостоятельно обеспечивать себя практически всеми необходимыми продуктами.

«Практически по всем основным сельхозтоварам рынок ЕАЭС обеспечен за счет собственного производства. Во-вторых, по некоторым позициям - в частности, по зерну, сахару, мясу свинины и птицы, а также растительным маслам - ЕАЭС может быть одним из главных игроков в обеспечении мировой продовольственной безопасности», - заявил Камалян в интервью «Российской газете».

При этом министр отметил, что страны ЕАЭС имеют достаточно большой профицит по зерновым культурам и сахару.

При этом эксперт добавил, что пандемия показала и слабые стороны группы. К примеру, фруктами и ягодами страны союза обеспечивают себя только на 40%.

«Пандемия позволила выявить "слабые звенья" в продовольственных цепочках, и теперь мы знаем, в каких направлениях нам работать дальше», - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU