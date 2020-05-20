20 Май 2020 2020-05-20T12:07:27+03:00

После крушения вертолета Ми-8 в Клину возбудили уголовное дело Фото: Андрей АБРАМОВ

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По факту крушения военного вертолета Ми-8 в подмосковном Клину возбудили уголовное дело по ст. 351 УК России «Нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия».

Напомним, трагедия произошла днем ранее, 19 мая, при жесткой посадке разбился военный вертолет. Инцидент произошел вечером около 20.00 во время тренировочного полета в Подмосковье. Вертолет упал в поле, вдали от жилого сектора, поэтому удалось избежать большего числа жертв, однако в результате крушения все члены экипажа погибли на месте.

По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. Точную причину назовут только после ряда экспертиз.

«19 мая в военный следственный отдел СК России по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолёта Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение Следсттвенного комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/780029" frameborder="0"></iframe> Блокпост у места падения вертолета.Предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU