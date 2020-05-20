Дополнительные выплаты в Алтайском крае получили более 1240 медицинских работников

20 Май 2020 2020-05-20T11:21:14+03:00

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В Алтайском крае дополнительные выплаты уже получили 1241 сотрудник медицинской сферы. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 271 миллиона рублей. В Алтайском крае размер стимулирующей выплаты составляет 23 413 рублей. Врачи получат плюсом 100% от среднемесячного дохода, средние медработники — 50%, младший медперсонал — 30%. Доплата врачам скорой помощи, поликлиник будут равняться 80%, среднему медперсоналу — 40%. — Стимулирующие выплаты перечисляются медикам два раза в месяц — в период заработной платы, а по требованию губернатора края Виктора Томенко теперь и во время выплаты аванса. Первую надбавку они получили в апрельскую зарплату, — поясняет министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Более того, врачи и медсестры, работающие с коронавирусными больными, могут рассчитывать и на допвыплаты: врачи стационаров — по 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей. Работники скорой помощи: врачи — по 50 тысяч рублей, средний медперсонал и водители — по 25 тысяч рублей в месяц. На эти цели край получил уже 179,9 миллионов. Плюс, из краевого бюджета доплаты на общую сумму 15 млн рублей получат сотрудники больниц, которые находятся в зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. По словам главврача больницы №2 Барнаула Сергея Ковязина, стимулирующие выплаты позволили сохранить коллектив учреждения в прежнем составе. — Люди часами работают в защитных костюмах, масках, а в такую жару, какая установилась у нас на Алтае, это достаточно сложно. К тому же, чтобы исключить риск заражения членов семьи, персонал проживает на территории госпиталя. Общение с родными — только по Скайпу. Понятно, что среди коллектива были те, кто хотел вернуться к привычной жизни, на прежние рабочие места. Но получив стимулирующие выплаты, коллеги решили продолжить работу в госпитале, — прокомментировал ситуацию главврач.