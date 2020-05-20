Суд Сингапура вынес первый смертный приговор в Zoom
Гражданина Малайзии приговорили к казни за контрабанду наркотиков
Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор через видеосвязьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор в видеоконференции на платформе Zoom. Проводить заседания суда в дистанционном режиме приходится из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Сообщается, что суд приговорил к казни через повешение гражданина Малайзии. Он осуждён за контрабанду наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU