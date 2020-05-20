Суд Сингапура вынес первый смертный приговор в Zoom

20 Май 2020 2020-05-20T12:14:14+03:00

Гражданина Малайзии приговорили к казни за контрабанду наркотиков

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Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор в видеоконференции на платформе Zoom. Проводить заседания суда в дистанционном режиме приходится из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Сообщается, что суд приговорил к казни через повешение гражданина Малайзии. Он осуждён за контрабанду наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU