В России пятый день зафиксировано меньше 10 тысяч новых заражённых коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T12:23:29+03:00

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В России пятый день подряд ежесуточное число новых случаев заражения коронавирусом составляет менее десяти тысяч человек.

20 мая оперштаб сообщил о 8 764 новых выявленных заражённых на территории страны. 19 мая этот показатель составил 9 263 человека. 18 мая специалисты выявили 8 926 новых заражённых COVID-19, а 17 и 16 мая - 9 709 и 9200 человек.

Наибольшее число заражений остаётся в Москве и Подмосковье.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Москве выздоровели 5 440 человек. Это вдвое больше, чем число новых заражённых в городе. 20 мая число новых пациентов составило 2 699. Общее количество заразившихся москвичей достигло 152 306, а выздоровевших - 36 936.

ИСТОЧНИК KP.RU