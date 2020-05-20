Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности
Около тысячи человек в сутки госпитализируют в тяжёлом состоянии
Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Ежесуточное число новых заразившихся коронавирусом в Москве достигло показателей, которые были месяц назад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он также заявил, что около тысячи пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии поступает в московские больницы каждые сутки.
При этом показатель по доли москвичей, надевающих маски для похода в магазин, составляет 93%, отметил Собянин.
Завтра, 21 апреля, мэр планирует провести совещание по возможности возобновления в больницах обычного приёма.
ИСТОЧНИК KP.RU