2020-05-20T12:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности

Около тысячи человек в сутки госпитализируют в тяжёлом состоянии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давностиСобянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ежесуточное число новых заразившихся коронавирусом в Москве достигло показателей, которые были месяц назад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также заявил, что около тысячи пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии поступает в московские больницы каждые сутки.

При этом показатель по доли москвичей, надевающих маски для похода в магазин, составляет 93%, отметил Собянин.

Завтра, 21 апреля, мэр планирует провести совещание по возможности возобновления в больницах обычного приёма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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