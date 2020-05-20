Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности

20 Май 2020 2020-05-20T12:35:15+03:00

Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около тысячи человек в сутки госпитализируют в тяжёлом состоянии

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Ежесуточное число новых заразившихся коронавирусом в Москве достигло показателей, которые были месяц назад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также заявил, что около тысячи пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии поступает в московские больницы каждые сутки.

При этом показатель по доли москвичей, надевающих маски для похода в магазин, составляет 93%, отметил Собянин.

Завтра, 21 апреля, мэр планирует провести совещание по возможности возобновления в больницах обычного приёма.

ИСТОЧНИК KP.RU