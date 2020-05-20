Совфед одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно

20 Май 2020 2020-05-20T12:56:22+03:00

Кроме того, возможно откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или ЧС

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Совет Федерации одобрил закон о голосовании на выборах, а также референдумах по почте и дистанционно. Кроме того, одобрена возможность откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как писал сайт kp.ru, поправку о дистанционном голосовании в Госдуму внесла группа депутатов от партии «Единая Россия», которые предложили определять возможность таких выборов Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. При этом предложенный формат не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России.

Комментируя данный закон, зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что «особых нововведений здесь нет», а голосования по почте является нормой, которая была в законе много лет назад. Он также отметил неготовность некоторых регионов страны к электронному голосованию, для которого прежде всего должны быть созданы условия и технические возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU