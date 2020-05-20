Леонид Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу

20 Май 2020 2020-05-20T13:08:07+03:00

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В среду, 20 мая, представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма созовет срочное совещание по ситуации в Донбассе. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава незалежной также сообщил, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру Украины Алексею Резникову. Однако Зеленский сообщил, что Кума по-прежнему остается представителем Киева в контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы», - заявил президент Украины.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский также рассказал о том, что Киев и Москва ведут переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Он назвал неизбежным свой диалог с президентом России Владимиром Путиным и признался в готовности к любым форматам переговоров для урегулирования в ситуации в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU