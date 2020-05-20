2020-05-20T13:22:06+03:00
Общество

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧС

Правительство подготовило соответствующий законопроект
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧСПассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧСФото: Иван ВИСЛОВ
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Правительство подготовило законопроект, согласно которому авиа пассажиры получат право вернуть деньги за билеты на самолет в случае режима повышенной готовности или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом передают РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, на фоне падения спроса на авиаперевозки цены на авиабилеты выросли на 12 процентов в сравнении с прошлым годом. Так в апреле за перелет в экономклассе в одну сторону пришлось заплатить 6,4 тысячи рублей. Тогда как в марте этот билет стоил 5,7 тысячи рублей. При этом есть направления, которые подешевели.

Напомним, проблемы в авиации начались на фоне ограничений, введенных с распространением коронавируса в мире. По данным Росавиации, российские авиакомпании за апрель перевезли всего 771,2 тысячи пассажиров, что в 12 раз (или на 92%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетах. Так на первых двух на борт не будут пускать людей с температурой, также предусмотрено ограничение на заполняемость салона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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