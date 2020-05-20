2020-05-20T13:58:00+03:00
Общество

Олег Николаев ввел в Чувашии налог на профессиональный доход

Специальный налоговый режим вступит в действие с 1 июля 2020 года
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Для создания максимально благоприятных условий для работы самозанятых граждан в Чувашии заработает налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Его введение в регионе инициировал врио главы Чуваши Олег Николаев. Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиДля создания максимально благоприятных условий для работы самозанятых граждан в Чувашии заработает налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Его введение в регионе инициировал врио главы Чуваши Олег Николаев. Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
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Для создания максимально благоприятных условий для работы самозанятых граждан в Чувашии заработает налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Его введение в регионе инициировал врио главы Чуваши Олег Николаев. 20 мая кабинет министров Чувашии одобрил новый проект. Новый налоговый режим будет действовать в течение 10 лет, с 2019 по 2028 годы. Пока он в порядке эксперимента введен в 23 регионах России. С 1 июля к нему присоединится и Чувашия. И.о. министра финансов региона Михаил Ноздряков пояснил, что налог на профессиональный доход позволит предпринимателям легализовать свое дело с минимальными издержками. Региону же - привлечь дополнительные средства в казну.

Олег Николаев распорядился организовать информирование населения о возможностях, которые дает специальный налоговый режим.

«Самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ. Надо иметь в виду, что эта форма деятельности получает все большее развитие, прежде всего в тех регионах, где этот режим уже применяется. Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, равную со всеми хозяйствующими субъектами, которые пострадали в связи с распространением коронавируса», - подчеркнул врио главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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