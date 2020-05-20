2020-05-20T14:02:25+03:00
Политика

Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов

По словам секретаря Совбеза, нарушения в основном они связаны с коррупцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Николай ПатрушевНиколай Патрушев
Изменить размер текста:

Есть данные о многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев и уточнил, что в основном эти нарушения связаны с коррупцией, а также с подделкой отчетности и организацией госзакупок.

Кроме того, нарушения связаны с несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ, поставок продукции.

По словам Патрушева, речь идет о национальных проектах по жилью, демографии и здравоохранению, а наиболее часто нарушения допускаются при реализации национальных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Поступает информация, свидетельствующая о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов», - приводит его слова пресс-служба аппарата Совета Безопасности.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга реализации майского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы видели этого человека?»: в Британии потеряли Бориса Джонсона
Генсек ООН попросил международное сообщество дать Африке $200 млрд
Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов
Олег Николаев ввел в Чувашии налог на профессиональный доход
Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»
Азер Талыба освободили от должности замминистра экономического развития России
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧС
Эксперт по туризму рассказал, когда откроют заграницу для россиян в 2020 году
Леонид Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу
В Госдуме поддержали более мягкие условия выхода на пенсию
Совфед одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно
Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности
Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется