Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов

20 Май 2020 2020-05-20T14:02:25+03:00

По словам секретаря Совбеза, нарушения в основном они связаны с коррупцией

Изменить размер текста: A A

Есть данные о многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев и уточнил, что в основном эти нарушения связаны с коррупцией, а также с подделкой отчетности и организацией госзакупок.

Кроме того, нарушения связаны с несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ, поставок продукции.

По словам Патрушева, речь идет о национальных проектах по жилью, демографии и здравоохранению, а наиболее часто нарушения допускаются при реализации национальных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Поступает информация, свидетельствующая о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов», - приводит его слова пресс-служба аппарата Совета Безопасности.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга реализации майского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU