Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов
Есть данные о многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев и уточнил, что в основном эти нарушения связаны с коррупцией, а также с подделкой отчетности и организацией госзакупок.
Кроме того, нарушения связаны с несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ, поставок продукции.
По словам Патрушева, речь идет о национальных проектах по жилью, демографии и здравоохранению, а наиболее часто нарушения допускаются при реализации национальных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Поступает информация, свидетельствующая о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов», - приводит его слова пресс-служба аппарата Совета Безопасности.
Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга реализации майского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года».
ИСТОЧНИК KP.RU