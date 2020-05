«Вы видели этого человека?»: в Британии потеряли Бориса Джонсона

20 Май 2020 2020-05-20T14:21:00+03:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводил свою последнюю пресс-конференцию 12 мая, а на публике в последний раз появлялся шесть дней назад.

Такое поведение главы британского кабмина подтолкнуло пользователей Twitter начать публиковать шуточные сообщения о потерявшемся и отлынивающем от работы премьере.

«Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе», - сообщается в посте на канале Have I Got News For You.

Некоторые пользователи решили превратить главу правительства в героя детских книг «Где Уолли?», на картинках которой необходимо найти определенного человека. В связи с этим перед подготовкой к очередной рабочей неделе предлагают «спросите себя» о том, где «Борис Скивер»? «Он определенно не делал никакой работы уже несколько месяцев», - говорится в сообщении Couldbe Yue.

Напомним, 27 марта Борис Джонсон сообщил о том, что болен коронавирусом. Несмотря на то, что он выписался из больницы 12 апреля, вернуться к работе премьер смог только 27 апреля. Глава правительства тяжело перенес заболевание - на несколько дней его поместили в отделение интенсивной терапии из-за осложнений на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU