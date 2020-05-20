2020-05-20T14:33:33+03:00
Общество

Путин: в этом году хорошие виды на урожай России

Российский лидер заявил, что страна полностью обеспечивает себя продовольствием
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году хорошие виды на урожай России и страна сможет полностью обеспечивает себя продовольствием. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству.

Тем не менее глава государства отметил возможные риски в связи с коронавирусом. По его словам, на фоне пандемии может снизится доходов в АПК, поэтому важно поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья.

Представители Минсельхоз, в свою очередь сообщили, что перебоев с поставками продовольствия нет ни в одном регионе России, а урожай зерна в этом году в нашей стране может составить порядка 120 млн тонн (однако в 2019 было 121,2 млн).

Путин также заявил о необходимости высокими темпами развивать инфраструктуру села, нужны безопасные дороги и развитие цифровой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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