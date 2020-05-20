Американский истребитель пятого поколения разбился на авиабазе во Флориде

20 Май 2020 2020-05-20T14:45:21+03:00

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Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился при посадке на авиабазе во Флориде. В результате крушения никто не пострадал: гражданские объекты не были повреждены, а пилот успел катапультироваться. Об этом говорится в сообщение 33-го истребительного крыла ВВС США.

«F-35A Lightning II, приписанный к 58-й истребительной эскадрилье, разбился около 21:30 (04:30 среды мск) на базе ВВС Эглин во Флориде. Пилот успешно катапультировался», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

На данный момент пилот находится в стабильном состоянии, но был доставлен в больницу для обследования. В военном ведомстве расследуют причины крушения истребителя.

Напомним, 15 мая неподалеку от авиабазы Эглин во Флориде разбился другой истребитель пятого поколения - F-22, который выполнял учебный вылет. Пилот также находится в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU