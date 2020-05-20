2020-05-20T14:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится заболевание коронавирусом

Это зависит от того, в какой форме протекает болезнь
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавирусаВ Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавирусаФото: REUTERS
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Длительность течения коронавируса зависит от того, в какой форме протекает заболевание. При легком течении COVID-19 болезнь длится не более двух недель. Заболевший в этом случае, как правило, не госпитализируется, а лечится амбулаторно. Об этом сайту стопкоронавирус.рф сообщили в Роспотребнадзоре.

Если же болезнь протекает в тяжелой форме, то она может затянуться до 4-5 недель. В этом случае заболевание усугубляется развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также наличием хронических заболеваний.

- Окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатах теста ПЦР, - уточняют специалисты.

Если пациент лечится амбулаторно, то близким чрезвычайно важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться. В Роспортебнадзоре напомнили, что вирус может сохраняться на различных поверхностях до трех суток.

- Поэтому очень важно регулярно проветривать квартиру, проводить влажную уборку не только полов, но и всех поверхностей мебели, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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